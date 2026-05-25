Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за питьевой воды

Проблема не решалась несколько лет.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту предоставления жителям посёлка Тайгинка (Кыштымский городской округ) питьевой воды, не соответствующей санитарным нормам. На протяжении 40 лет в дома местных жителей поступал коммунальный ресурс, непригодный для употребления и бытовых нужд из-за отсутствия очистных сооружений и наличия вредных примесей.

Особое беспокойство вызывает и состояние озера Тайги, которое служит основным источником водоснабжения для посёлка. Жители неоднократно обращались в различные инстанции, однако эффективных мер по устранению нарушений так и не было принято.

В настоящее время расследование уголовного дела находится на особом контроле центрального аппарата Следственного комитета. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Алексею Лыжину лично доложить о ходе расследования и предпринимаемых мерах по восстановлению прав граждан на качественное водоснабжение.

СК