В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за питьевой воды

В Челябинской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту предоставления жителям посёлка Тайгинка (Кыштымский городской округ) питьевой воды, не соответствующей санитарным нормам. На протяжении 40 лет в дома местных жителей поступал коммунальный ресурс, непригодный для употребления и бытовых нужд из-за отсутствия очистных сооружений и наличия вредных примесей.
Особое беспокойство вызывает и состояние озера Тайги, которое служит основным источником водоснабжения для посёлка. Жители неоднократно обращались в различные инстанции, однако эффективных мер по устранению нарушений так и не было принято.
В настоящее время расследование уголовного дела находится на особом контроле центрального аппарата Следственного комитета. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Алексею Лыжину лично доложить о ходе расследования и предпринимаемых мерах по восстановлению прав граждан на качественное водоснабжение.