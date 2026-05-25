В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за питьевой воды

В Челябинской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту предоставления жителям посёлка Тайгинка (Кыштымский городской округ) питьевой воды, не соответствующей санитарным нормам. На протяжении 40 лет в дома местных жителей поступал коммунальный ресурс, непригодный для употребления и бытовых нужд из-за отсутствия очистных сооружений и наличия вредных примесей.