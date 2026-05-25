Ростовчане несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу погибшим в Старобельске

Напомним, в ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по общежитию Старобельского филиала Луганского педагогического университета. 65 человек пострадали, из них 21 погиб. Личности жертв установлены, все они были студентами в возрасте от 18 до 22 лет.