В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды

Днем 28 мая и в ночь на 29 мая ожидаются интенсивные осадки. За 12 часов может выпасть от 15 до 45 миллиметров дождя, а местами — более 50 миллиметров. Возможны грозы. На побережье и во время гроз порывы ветра могут достигать 15−22 метров в секунду.