Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, обвинил главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в двойных стандартах в оценке теракта ВСУ в ЛНР.
Поводом стала публикация фон дер Ляйен. В ней она обвинила Россию в якобы атаках на гражданскую инфраструктуру Украины в ночь на 24 мая.
«Подождите. Разве незадолго до этого Украина не атаковала студенческое общежитие в ЛНР, в результате чего погиб 21 человек? Так кто же на самом деле проявляет жестокость? Уточните факты. Вы позорите ЕС», — написал он в соцсети X.
Напомним, в ночь на 24 мая российская армия нанесла ответный удар «Орешником» по Киеву и области. В Минобороны РФ подчеркнули, что атаки производились исключительно по военным объектам.
Президент России Владимир Путин заявлял, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске не был случайным. Он отметил, что никаких военных объектов рядом не было. Сразу после теракта глава государства пообещал ответ Киеву.