В Крыму началась короткая рабочая неделя

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости Крым. В Крыму стартовала короткая рабочая неделя, она продлится с 25 по 28 мая включительно. Дополнительные выходные дни были установлены указами главы Крыма Сергея Аксенова.

Источник: РИА "Новости"

Эта рабочая неделя в республике будет четырехдневной по случаю религиозного праздника Курбан-байрам, который приходится на пятницу, 29 мая. Понедельник, 1 июня, также будет выходным днем в связи с празднованием Святой Троицы. Таким образом, рабочая неделя продлится с 25 по 28 мая включительно, после чего крымчан ждут четыре выходных дня — с 29 мая по 1 июня.

Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. В июне дополнительными выходными сделали дни с 12 по 14 число в связи с празднованием Дня России. Также нерабочий праздничный день — 4 ноября, по случаю Дня народного единства.

