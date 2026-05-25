Замкомандира бригады сказал, каким телефоном можно пользоваться в белорусской армии

Заместитель командира 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Денис Фадеев сказал в эфире телеканала СТВ, можно ли использовать смартфон в белорусской армии, и в целом пояснил, какие телефоны разрешены.
Среди прочего Фадеев отметил определенный стресс военнослужащих-срочников от того, что они оставили дома смартфоны, и другие гаджеты — неотъемлемый атрибут жизни современной молодежи.
«Пользование смартфоном в Вооруженных Силах, как известно, это не секрет, запрещено из соображений определенной безопасности. Поэтому свои смартфоны, конечно же, военнослужащие в первые же дни передают родителям. Разрешается пользоваться только телефонами, установленного в Вооруженных Силах образца. И на это делается основной упор».
По словам замкомандира 120-й бригады, уже в течение первых дней военнослужащие адаптируются как к отрыву от социальных сетей, так и к использованию гаджетов установленного образца. Вот причина, говорит Фадеев:
«Распорядок дня очень плотный, и с момента подъема до возвращения в свою кроватку и отбоя военнослужащие постоянно заняты подготовкой. Это включает в себя и по предметам боевой подготовки, а также направлено на повышение физического уровня».
Также он добавил, что один из элементов снятия стресса — это как раз занятия по физической подготовке.
Кстати, Денис Фадеев сказал о том, что родители призывников имеют номера телефонов командования части. Да и в целом поддерживается общение солдат с семьей:
«Это один из важных элементов оказания помощи в адаптации военнослужащих, призванных на срочную военную службу. Поэтому родители, конечно же, очень активно помогают в этом».
