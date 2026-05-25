Симон Петлюра: украинский националист, убийство которого оправдали на Западе

В 1920-х, когда ужас от вспышки насилия угас, многим бросилось в глаза, что к августу 1919-го появление приказа № 131 уже откровенно запоздало. Как руководитель государства, пусть и терпевшего крах, Петлюра оставлял без внимания сообщения о погромах слишком долго — в течение по крайней мере полугода: в его бумагах не нашлось буквально ничего о терпевших невзгоды евреях в те самые месяцы, когда счет убитых уже шел на тысячи. Меры, принятые Петлюрой и после выхода в свет указа, также не соответствовали положению дел. К примеру, в 1920-м атамана Семесенко расстреляли, но вовсе не за погромы, как впоследствии утверждали петлюровцы, а за неповиновение. Количество достоверных случаев наказания погромщиков при режиме Петлюры вышло минимальным: четверо казненных в Киеве и еще несколько в Райгороде.