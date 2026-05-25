Расходы на выпускные в школах выросли на 15%

Расходы родителей на выпускные в 9 и 11 классах за год выросли примерно на 15%. Об этом говорится в исследовании SuperJob.
По данным сервиса, в этом году родителям девятиклассников праздник и наряды в среднем обойдутся в 32−33 тыс. рублей. Для родителей выпускников 11 классов сумма выше, около 44−46 тыс. рублей. Средний сбор на выпускной вечер для учеников 9 класса составил 15 тыс. рублей. Для одиннадцатиклассников сумма достигла 22 тыс. рублей. За год выпускной для 9 класса подорожал на 2 тыс. рублей, а для 11 класса на 3 тыс. рублей.
Отдельная часть расходов приходится на одежду и обувь. В среднем по России наряд для сына в 9 классе стоит около 18,1 тыс. рублей, для дочери 17 тыс. рублей. В 11 классе траты выше. На юношей родители тратят около 22,1 тыс. рублей, на девушек 23,5 тыс. рублей.
При этом часть семей отказывается от праздника. О том, что выпускного вечера в 9 классе не будет, сообщили 12% родителей. Среди родителей одиннадцатиклассников таких оказалось 7%. Некоторые родители также не покупают специальную праздничную одежду. Чаще без нового наряда остаются девятиклассники. В 11 классе обновки покупают чаще, особенно выпускницам.
Опрос проводился с 20 апреля по 17 мая 2026 года. В нем приняли участие 3000 родителей выпускников 9 и 11 классов из разных регионов России.