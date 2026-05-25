Хабаровчан научат писать шутки «с нуля» на тематических мастер-классах

Мастер-классы от кавээнщиков проведут на этой неделе в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», состоятся обучающие встречи в рамках подготовки к Семейному кубку КВН.
Напомним, Семейный Кубок КВН проведут в Хабаровском крае впервые. Команды родителей и детей выйдут на сцену Молодёжного досугового центра 29 мая.
— Мастер-классы проведем 26 и 27 мая, несмотря на то, что они пройдут в рамках подготовки к Семейному кубку КВН, прийти на них может любой желающий, — уточнили в Центральной Тихоокеанской лиге КВН.
26 мая в 13 часов пройдет мастер-класс «Напиши шутку с нуля». Спикерами выступят Артур Дубенцов и Кирилл Лесницкий. На следующий день, 27 мая, в 14 часов Андрей Дзюба проведет мастер-класс «Как уверенно стоять на сцене».
Занятия пройдут по улице Первомайская, 25. Регистрация на первую и вторую встречи доступны по ссылке.