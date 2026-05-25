В Хабаровске почтили память Андрея Мещерякова, погибшего в ходе СВО

Вспоминали героя в этот день и в школе № 66 г. Хабаровска, где учился Андрей. В память о сотруднике спецназа Росгвардии по решению педагогического коллектива и учеников школы, год назад здесь были открыты мемориальная доска, стенд и парта Героя, чтобы каждый человек, пришедший в учебное заведение, мог почтить память офицера и узнать подробности его школьной жизни и ратного подвига во имя Отечества.