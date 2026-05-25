В Хабаровске почтили память Андрея Мещерякова, погибшего в ходе СВО

Указом Президента России майор полиции Андрей Мещеряков посмертно был награждён орденом Мужества.

Источник: AmurMedia

Сотрудники СОБР «Ерофей» Управления Росгвардии по Хабаровскому краю 25 мая вспоминают своего боевого товарища майора полиции Андрея Мещерякова, погибшего при исполнении служебного долга в ходе проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

«Андрей Мещеряков погиб 25 мая 2022 года в ходе артиллерийского обстрела, открытого по группе росгвардейцев, находившихся на служебно-боевом задании», — говорится в сообщении.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга Указом Президента Российской Федерации майор полиции Андрей Мещеряков награждён орденом Мужества (посмертно).

Вспоминали героя в этот день и в школе № 66 г. Хабаровска, где учился Андрей. В память о сотруднике спецназа Росгвардии по решению педагогического коллектива и учеников школы, год назад здесь были открыты мемориальная доска, стенд и парта Героя, чтобы каждый человек, пришедший в учебное заведение, мог почтить память офицера и узнать подробности его школьной жизни и ратного подвига во имя Отечества.