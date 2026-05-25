27 мая в Башкирии объявлен нерабочим днем

Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной в середине недели.

Источник: Комсомольская правда

На этой неделе жителей Башкирии ждет дополнительный выходной. В среду, 27 мая, мусульмане отмечают Курбан-байрам, а в республике этот день официально считается нерабочим праздничным.

Тем, кто берет ежегодный оплачиваемый отпуск, 27 мая не включают в число календарных дней отдыха, то есть отпуск продлевается на один день, а работа во вторник, 26 мая, сокращается на один час.

Напомним, Курбан-байрам — один из двух главных исламских праздников в Башкирии наряду с Ураза-байрамом. Его еще называют Праздником Жертвоприношения. Он наступает через 70 дней после Ураза-байрама.