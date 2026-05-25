В Хабаровском крае школы оштрафовали за нарушения пожарной безопасности

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура района имени Полины Осипенко Хабаровского края проверила соблюдение требований пожарной безопасности в местных образовательных учреждениях, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Проверка охватила пять образовательных организаций. В результате инспекторы выявили ряд нарушений: ковровые покрытия не были закреплены, пожарные щиты и огнетушители размещались не в соответствии с планами эвакуации, у эвакуационных выходов и пожарных щитов находились посторонние предметы, а огнетушители не перезаряжались в установленные сроки.

По итогам проверки прокурор направил руководителям учреждений представления. Все выявленные нарушения уже устранены, а ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Руководители школ также привлечены к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Общая сумма штрафов достигла 100 тыс. рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru