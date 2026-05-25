CNN: доработка меморандума США и Ирана может занять ещё несколько дней

Процесс согласования меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, вероятно, займет еще несколько дней. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на американского чиновника.
Как информирует CNN, в Вашингтоне считают, что Тегеран принял ключевые условия соглашения. Однако переговоры о точных формулировках все еще продолжаются, из-за чего процесс согласования внутри Ирана может затянуться.
По данным The Washington Post, США и Иран на предварительном этапе договорились продлить перемирие на 60 дней. Речь идет о доработке финального мирного соглашения.
В свою очередь хозяин Белого дома Дональд Трамп заверил, что в рамках соглашения между Вашингтоном и Тегераном будет восстановлено судоходство через Ормузский пролив.