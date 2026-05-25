В Хабаровском крае пожар остановили у посёлка Сулук в последний момент

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края ландшафтный пожар приблизился к посёлку Сулук и создал угрозу жилым домам, — сообщает МЧС Хабаровского края.
Для защиты населённого пункта была оперативно сформирована межведомственная группировка. В неё вошли сотрудники лесоохраны, краевой противопожарной службы, местные жители, а также дополнительные силы, прибывшие по воздуху и железной дороге.
Всего в работе участвовали около 50 человек и 10 единиц техники. Спасатели разделились по участкам и сосредоточились на защите жилых домов и объектов инфраструктуры.
С воздуха вертолёт МЧС выполнил пять заборов воды из реки Амгунь и сбросил на кромку пожара около 15 тонн воды. На земле применялась тяжёлая техника, создавались минерализованные полосы, проводилось дотушивание очагов, в том числе вблизи линий электропередачи и железной дороги.
Работу осложняли сильный порывистый ветер и постоянная смена его направления. Несмотря на это, переход огня на жилые постройки удалось предотвратить.
В регионе сохраняется сложная пожарная обстановка. Особый противопожарный режим действует в 16 муниципалитетах, посещение лесов запрещено. В ряде районов установлен 5 класс пожарной опасности.
Спасатели напоминают: в условиях сухой и ветреной погоды любая неосторожность с огнём может привести к быстрому распространению пожара.