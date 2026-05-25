Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае пожар остановили у посёлка Сулук в последний момент

К тушению привлекли авиацию МЧС, пожарный поезд и десятки специалистов.

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края ландшафтный пожар приблизился к посёлку Сулук и создал угрозу жилым домам, — сообщает МЧС Хабаровского края.

Для защиты населённого пункта была оперативно сформирована межведомственная группировка. В неё вошли сотрудники лесоохраны, краевой противопожарной службы, местные жители, а также дополнительные силы, прибывшие по воздуху и железной дороге.

Из Хабаровска в район вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с пожарными и спасателями. На место также доставили специалистов авиалесоохраны. Со станции Новый Ургал был направлен пожарный поезд РЖД.

Всего в работе участвовали около 50 человек и 10 единиц техники. Спасатели разделились по участкам и сосредоточились на защите жилых домов и объектов инфраструктуры.

С воздуха вертолёт МЧС выполнил пять заборов воды из реки Амгунь и сбросил на кромку пожара около 15 тонн воды. На земле применялась тяжёлая техника, создавались минерализованные полосы, проводилось дотушивание очагов, в том числе вблизи линий электропередачи и железной дороги.

Работу осложняли сильный порывистый ветер и постоянная смена его направления. Несмотря на это, переход огня на жилые постройки удалось предотвратить.

В регионе сохраняется сложная пожарная обстановка. Особый противопожарный режим действует в 16 муниципалитетах, посещение лесов запрещено. В ряде районов установлен 5 класс пожарной опасности.

Спасатели напоминают: в условиях сухой и ветреной погоды любая неосторожность с огнём может привести к быстрому распространению пожара.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше