Месси получил травму в матче за «Интер Майами»

Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В Европе аргентинец выступал за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024).