Месси получил травму в матче за «Интер Майами»

О характере травмы и сроках восстановления не сообщается.

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Аргентинский нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата Главной лиги футбола (MLS) против «Филадельфии».

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу «Интер Майами», Месси отметился двумя голевыми передачами. На 73-й минуте вместо аргентинца на поле вышел Матео Сильветти, а Месси ушел в подтрибунное помещение, держась за левую ногу. «Интер Майами» пока не сделал заявление о характере травмы и сроках восстановления.

Ранее Месси вошел в расширенную заявку сборной Аргентины на чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе сборная Аргентины, являющаяся действующим чемпионом мира, сыграет с командами Австрии, Алжира и Иордании.

Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В Европе аргентинец выступал за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024).

Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше