Месси получил травму в матче за «Интер Майами»

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Аргентинский нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата Главной лиги футбола (MLS) против «Филадельфии».
Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу «Интер Майами», Месси отметился двумя голевыми передачами. На 73-й минуте вместо аргентинца на поле вышел Матео Сильветти, а Месси ушел в подтрибунное помещение, держась за левую ногу. «Интер Майами» пока не сделал заявление о характере травмы и сроках восстановления.
Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В Европе аргентинец выступал за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024).