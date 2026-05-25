СМИ: Украинская ПВО не смогла отразить ночной удар по Киеву

Украинская противовоздушная оборона не смогла отразить ночной удар российских ракет по Киеву и Киевской области. Об этом, ссылаясь на источники, в воскресенье, 24 мая, сообщает издание «Страна.ua».

По данным мониторинговых пабликов, ПВО отработала неудачно и допустила много прилетов. Даже по официальным данным, не было сбито ни одной российской ракеты «Кинжал» и «Циркон».

Источники издания связывают это с дефицитом ракет для американских комплексов ПВО. Многие украинские СМИ считают, что зенитные ракеты просто экономят, передает «Газета.ru».

24 мая в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что российская армия нанесла массированный удар по объектам военного управления Украины с применением ракет «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

Накануне, 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка получила информацию от американских и европейских партнеров о том, что Россия готовит удар по территории страны с применением «Орешника».