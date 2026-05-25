Роспотребнадзор рассказал, как выбрать букет к последнему звонку

В преддверии последнего звонка Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбрать цветы и сохранить букет свежим как можно дольше.
При покупке специалисты советуют в первую очередь обратить внимание на стебель. Он не должен быть пересохшим. У роз одним из признаков свежести считается наличие «рубашки» — нижних плотных лепестков вокруг бутона. Лучше выбирать цветы с полураскрытыми бутонами. Такой букет обычно хранится дольше.
Также важно проверить лепестки. Они должны быть эластичными и возвращаться в прежнее положение после легкого прикосновения. Если лепестки выглядят вялыми, это может говорить о том, что цветы уже несвежие. Иногда продавцы пытаются скрыть это декоративными украшениями.
После покупки букет нужно поставить в воду, предварительно подготовив стебли. Толстые стебли лучше срезать наискосок, а жесткие можно обломать или расщепить. Нижние листья стоит удалить, чтобы они не гнили в воде.
Для сохранения свежести в воду можно добавить специальное средство для цветов или небольшую щепотку сахара.