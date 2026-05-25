Тепло, но ветрено: синоптики о погоде в Беларуси в понедельник

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность в основном без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.
Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с, днем местами порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха составит +19…+25°С.
В Минске в понедельник прогнозируется переменная облачность и без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с с порывами до 12 м/с.
Температура воздуха утром будет в белорусской столице +12…+14°С, днем воздух прогреется до +20…+22°С, а в вечернее время столбик термометра снова опустится до отметки +14…+16°С.