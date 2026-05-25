Юрист объяснила, когда нужно согласие одного из родителей на выезд ребенка из РФ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Нотариальное согласие на выезд ребенка за границу РФ необходимо, если один из родителей оформил запрет на его выезд, а также если он едет без родителей. Об этом сообщила советник Федеральной палаты адвокатов РФ, адвокат Московской области, управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Траст энд ло» Майя Шевцова.
«Если ребенок выезжает из России с одним из родителей, то нотариальное согласие второго родителя по общему правилу не требуется. Но это правило действует только при условии, что второй родитель официально не оформил запрет на выезд ребенка. Если такое несогласие есть, то вопрос уже решается в судебном порядке», — сказала она.
Также нотариальное согласие одного из родителей или законного представителя нужно, если ребенок едет без родителей (например, с бабушкой, дедушкой, другими родственниками, тренером или в составе группы). «В нем обычно указываются страна, сроки поездки и сопровождающее лицо», — отметила юрист.
При этом важно помнить, что российские правила выезда — это только одна часть вопроса, добавила Шевцова. У страны въезда могут быть свои требования: перевод согласия, свидетельство о рождении, подтверждение родства, иногда — согласие второго родителя. «Поэтому перед поездкой нужно проверять правила именно той страны, куда едет ребенок», — пожытожила она.