Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Енисеец пойдет под суд за 200 кг осетрины и 182 банок черной икры

В Красноярском крае 64-летнего жителя Енисейска будут судить по обвинению в незаконном хранении и перевозке особо ценной краснокнижной рыбы и ее икры.

64-летнего жителя Енисейска будут судить по обвинению в незаконном хранении и перевозке особо ценной краснокнижной рыбы и ее икры, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.

В августе 2025 года мужчину на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado остановили сотрудники ДПС. В багажнике полицейские обнаружили мешки, сумки, коробки и пластиковую канистру, в которых находились более 200 кг осетрины и 182 банки черной икры.

Енисеец пояснил, что приобрел особо ценные водно-биологические ресурсы у неизвестного человека.

Груз изъяли. В отношении мужчины возбудили и расследовали уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. Свою вину фигурант признал полностью и раскаялся в содеянном. Наказать его могут обязательными, исправительными или принудительными; либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.