Енисеец пойдет под суд за 200 кг осетрины и 182 банок черной икры

64-летнего жителя Енисейска будут судить по обвинению в незаконном хранении и перевозке особо ценной краснокнижной рыбы и ее икры, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.
В августе 2025 года мужчину на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado остановили сотрудники ДПС. В багажнике полицейские обнаружили мешки, сумки, коробки и пластиковую канистру, в которых находились более 200 кг осетрины и 182 банки черной икры.
Енисеец пояснил, что приобрел особо ценные водно-биологические ресурсы у неизвестного человека.
Груз изъяли. В отношении мужчины возбудили и расследовали уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. Свою вину фигурант признал полностью и раскаялся в содеянном. Наказать его могут обязательными, исправительными или принудительными; либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
