Корпоративные практики «Норникеля» признали одними из лучших в России

Корпоративные практики «Норникеля» отметили как одни из лучших в России в XV Национальном докладе по корпоративному управлению, который был представлен в Российском союзе промышленников и предпринимателей.
Доклад является масштабным исследованием, которое провели ведущие российские эксперты в области корпоративного права, риск-менеджмента, ESG, HR и цифровой трансформации. Документ впервые комплексно описывает, как изменилось корпоративное управление в России за период 2022—2025 годов — в условиях переориентации экономики, более жесткого регулирования корпоративных отношений и ослабления механизмов саморегулирования, ухода иностранных инвесторов и аудиторов, перестройки ESG-повестки и усиливающегося дефицита квалифицированных кадров.
В качестве позитивного примера того, как корпоративная культура и корпоративные ценности меняются под влиянием цифровизации и внедрения современных технологий, описаны подходы, реализуемые «Норникелем». Авторы Нацдоклада назвали системный подход к интеграции ESG-принципов и цифровой трансформации «Норникеля» «уникальным примером крупной традиционной промышленной корпорации с глубокими историческими корнями и сложившейся организационной структурой, которая при этом активно эволюционирует в условиях новых реалий».
«Норникель» всегда был флагманом корпоративного управления. Я свидетель того, что компания всегда входила в пятерку лучших российских компаний по качеству корпоративного управления. Во многом здесь заслуга Владимира Потанина и менеджмента. В докладе, который мы презентовали, мы целый кейс посвятили глубокому изучению корпоративной культуры компании и влиянию современных информационных технологий на различные аспекты корпоративной культуры, корпоративных ценностей «Норникеля»", — отметил ответственный редактор доклада Сергей Поршаков.
Несмотря на то, что ESG-повестка в России стала менее заметной, «Норникель» продолжал укреплять свое лидерство в этой сфере. Принципы устойчивого развития давно закреплены как ключевые ценности компании (эффективность, безопасность, забота о людях), являются частью Стратегии-2030, включены в систему мотивации и даже интегрированы в оценку поставщиков.
Также в докладе отмечено, что «Норникель» является передовиком вложений в инновации, технологическую модернизацию и «цифру». Переход на технологии Industry 4.0 — это не просто внедрение системы машинного зрения, предиктивного анализа, цифровых двойников, больших языковых моделей и AI-ассистентов, но и повышение операционной эффективности (роботизация опасных и рутинных производственных процессов).
В компании считают, что этот курс в долгосрочной перспективе приведет к изменению структуры труда. Предприятиям нужны будут квалифицированные сотрудники для решения более сложных задач. Это потребует массового повышения квалификации и развития новых компетенций у персонала всех уровней. К этому в «Норникеле» уже готовятся: в Нацдокладе отмечен особый подход компании к развитию человеческого капитала как вдолгую, на что нацелены проекты в рамках современной образовательной экосистемы («Академия Норникель»), так и «здесь и сейчас», что выражается в одной из самых эффективных в России систем вознаграждения и мотивации персонала.
В числе достижений компании названа программа долгосрочной мотивации «Цифровой инвестор», по которой более 69,5 тыс. сотрудников бесплатно получили цифровые активы, привязанные к стоимости акций «Норникеля».
«Цифровизация диктует переход к сетевым структурам и новой культуре труда, ESG-повестка требует формирования культуры ответственности и прозрачности, а сложность координации работы многочисленных сотрудников, разделенных географически и функционально, актуализирует вопросы вовлеченности персонала в процессы управления, а также вертикальной и горизонтальной коммуникации между ними», — отмечают авторы доклада.
«Норникель», по их оценке, прошел значительный путь «от осознания стратегической необходимости культурной и цифровой трансформации к этапу ее реализации на операционном уровне» и сегодня «демонстрирует осознанный и стратегически выверенный подход» к перестройке.
«Новый Национальный доклад — это колоссальная работа, наглядно демонстрирующая актуальное состояние корпоративного управления в России. Документ, как зеркало, отражает как сложности, стоящие перед корпорациями, так и успехи, которых удается достигать. Он активно использует примеры конкретных российских компаний. Доклад зафиксировал выраженную поляризацию между ведущими компаниями, формирующими интегрированные подходы к корпоративному управлению, и большинством средних и малых компаний, где стандарты корпоративного управления пока не стали нормой. В этой связи особенно приятно, что бенчмарком позитивных изменений в подходе к корпоративному управлению в докладе назван “Норникель”, — прокомментировал корпоративный секретарь “Норникеля” Павел Платов.