В Красноярском крае официально зарегистрировали реку Дегдакагли

Река Дегдакагли, расположенная в Эвенкийском муниципальном округе Красноярского края, официально внесена в Государственный каталог географических названий России. Об этом сообщили в «Городе Прима». Решение о регистрации приняли специалисты управления Росреестра по Красноярскому краю после анализа картографических и справочных материалов, подтвердивших необходимость закрепления названия водного объекта в едином государственном реестре. Дегдакагли является левым притоком реки Аява и относится к бассейну реки Катанга. Название реки образовано от слова «дэгдэ» — «теплый», а в переводе название может означать «река с теплыми участками» или «теплая долина», — уточнили в ведомстве. Включение реки Дегдакагли в Государственный каталог географических названий обеспечит юридическую защиту топонима и его корректное использование в официальных документах, картографических материалах и научных исследованиях. Напомним, что ранее в ЕГРН внесли населенные пункты шести округов Красноярского края.