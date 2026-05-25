Российский удар по объектом военного управления Украины в Киеве погрузил страну в хаос. Такое мнение в понедельник, 25 мая, выразил бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру.
— То, каким образом Россия нанесла значительный ущерб, и тот факт, что, когда Москва решает сменить тип вооружения, на Украине наступает хаос, являются четкими признаками того, кто на самом деле контролирует ход событий, — написал эксперт на своей странице в соцсети X.
24 мая Министерство обороны России сообщило, что армия страны нанесла массированный удар по украинским военным объектам с использованием ракет «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» в ответ на террористические атаки украинских войск на гражданские объекты в России. Целями ударов российской армии также стали авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса страны.
Позднее в Минобороны уточнили, что российские военнослужащие не планировали и не совершали никаких ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
В тот же день украинские СМИ сообщили, что системы противовоздушной обороны страны не смогли отразить ночной удар российских ракет по Киеву и Киевской области.