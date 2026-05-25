Замкомандира белорусской бригады: «Дедовщины, как это было в предыдущих десятилетиях, нет абсолютно»

Замкомандира белорусской бригады сказал, что дедовщины среди военнослужащих нет.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель командира 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Денис Фадеев сказал в эфире телеканала СТВ, что дедовщины среди военнослужащих нет.

По его словам, при адаптации призванных на срочную службу оказывают помощь военные психологи. Они работают в самих ротах.

«Сказать, что повально весь батальон, который призвался, испытывает трудности, нельзя. Отдельные военнослужащие — да. Тесно общаясь с родителями, отрываются от матерей, от отцов, призываются на срочную военную службу. Да, они испытывают определенный стресс, но это не критично, и психологи в этом помогают», — заметил Фадеев.

Также замкомандира 120-й бригады не отрицает:

«Такой момент, как какие-то насмешки, если у кого-то из военнослужащих не получается в ходе прохождения службы, на начальном этапе присутствуют. Но впоследствии мы воспитываем военнослужащих, что взвод, рота — это боевая семья. И если один из элементов выпадает из системы, подразделение затрудняется в выполнении боевой задачи».

Денис Фадеев подчеркнул:

«Дедовщины, как это было в предыдущих десятилетиях, нет абсолютно».

Также замкомандира бригады сказал, каким телефоном можно пользоваться в белорусской армии, и есть ли там место смартфонам.

