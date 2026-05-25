Сергей Юран вновь возглавит «СКА-Хабаровск»

Сергей Юран известен по выступлениям в 1990-х за киевское «Динамо», «Спартак», «Бенфику», «Порту» и другие клубы, а также за сборную команду страны. В качестве тренера с 2006 года он работал с командами в России, Прибалтике, Казахстане, Армении. Летом 2025 года он возглавил дебютанта второго по силе дивизиона Турции «Серикспор», но вынужден был его покинуть из-за ухудшения финансового состояния клуба — дошло до бойкота футболистами тренировок вследствие задержек зарплат и премий.