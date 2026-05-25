В Хабаровском крае коммунальщики судились за право не чинить ржавые трубы

Прокуратура Солнечного района Хабаровского края вмешалась в ситуацию, от которой зависело водоснабжение целого многоквартирного дома на улице Ленина в рабочем посёлке Солнечный. Жители пожаловались, что вода подаётся с перебоями и ужасного качества, и проверка подтвердила их правоту: трубопровод, по которому в здание течёт холодная вода, оказался в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ требовал незамедлительного ремонта.