В Хабаровском крае коммунальщики судились за право не чинить ржавые трубы

Прокуратура Солнечного района Хабаровского края вмешалась в ситуацию, от которой зависело водоснабжение целого многоквартирного дома на улице Ленина в рабочем посёлке Солнечный. Жители пожаловались, что вода подаётся с перебоями и ужасного качества, и проверка подтвердила их правоту: трубопровод, по которому в здание течёт холодная вода, оказался в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ требовал незамедлительного ремонта.
Прокурор района внёс представление директору КГУП «Региональные коммунальные системы». Реакция предприятия оказалась до обидного формальной: руководство ограничилось очисткой коммуникаций от ржавчины, не заменив изношенную трубу. По сути, проблему замылили, а не решили. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд.
Солнечный районный суд встал на сторону прокуратуры и признал бездействие коммунальщиков незаконным. Но ответчик решил не сдаваться и попытался обжаловать решение, заявив, что вообще не видит необходимости в ремонте. Хабаровский краевой суд изучил материалы и оставил жалобу предприятия без удовлетворения.
Теперь ход принудительного исполнения судебного акта поставлен на особый контроль. Коммунальщикам придётся не просто пройтись по трубам щёткой, а провести полноценный ремонт участка, через который вода поступает в дом. Надзорное ведомство продолжит надзор за ситуацией.