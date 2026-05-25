Тигр напал на группу женщин и убил четырех из них в Индии

Нападение тигра произошло в индийском штате Махараштра.

Источник: Комсомольская правда

В Индии тигр напал на группу женщин, которые собирали листья в лесу. Жертвами стали четыре человека. Об этом сообщает The Indian Express.

Инцидент произошел 22 мая в округе Чандрапур штата Махараштра. По данным издания, 13 женщин находились в лесном массиве, когда около 08:00 по местному времени на них внезапно напал хищник.

Четыре женщины погибли на месте. Остальным девяти удалось спастись. Они подняли крик, стали звать на помощь и выбежали из леса.

После этого жители ближайшей деревни направились к месту происшествия. Позднее туда прибыли сотрудники лесного ведомства и полиция. В районе усилили патрулирование, а местных жителей попросили не заходить вглубь леса в одиночку.

The Indian Express отмечает, что подобные случаи с гибелью сразу четырех человек в результате нападения тигра крайне редки для штата Махараштра. Трагедия вновь обострила проблему столкновения человека и дикой природы в округе Чандрапур.

Немногим ранее в Индии разъяренный слон сорвался с цепи и напал на участников религиозного торжества у храма. Животное затоптало мужчину и набросилось на стоявшие рядом автомобили. Очевидцы пытались укрыться от слона, пока тот крушил все вокруг. Позднее хищника удалось остановить.