Тигр напал на группу женщин и убил четырех из них в Индии

Немногим ранее в Индии разъяренный слон сорвался с цепи и напал на участников религиозного торжества у храма. Животное затоптало мужчину и набросилось на стоявшие рядом автомобили. Очевидцы пытались укрыться от слона, пока тот крушил все вокруг. Позднее хищника удалось остановить.