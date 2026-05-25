В Прикамье ищут водителя, проехавшего по Мемориалу Славы в Лысьве

Водителя, проехавшего по Мемориалу Славы, ищут в Лысьве, рассказали сайту perm.aif.ru в администрации Лысьвенского округа.
Об инциденте сообщила очевидица в социальных сетях 23 мая. Автор сообщения рассказала, что машина разворачивалась по тротуарной плитке памятника регионального значения. Рядом стояли две женщины. Когда очевидица спросила, как можно ездить на автомобиле по мемориалу, ей ответили: «Это просто наш подрядчик».
Женщина предположила, что это представители администрации обсуждали работы по озеленению. После того как она начала их фотографировать, они сели в машину и уехали. Автомобиль выехал с мемориала, проехал по улице Смышляева до детского парка, а затем двинулся по велосипедной дорожке вдоль Травянского пруда.
В администрации Лысьвенского округа сайту perm.aif.ru сообщили, что автомобиль не принадлежит администрации округа и не числится в её автопарке. У властей нет информации о лицах, находившихся в машине, а также о подрядных организациях, которые могли быть связаны с инцидентом.
«На территории Мемориала Славы установлены камеры видеонаблюдения. Видеоматериалы с камер зафиксированы и в установленном порядке переданы в органы полиции для проведения проверки», — рассказали сайту perm.aif.ru в администрации.
