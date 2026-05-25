Сергей Кравчук оценил новую площадку со спортивными тренажерами в парке «Динамо»

Восемь уникальных спортплощадок станут точками притяжения для любителей активного образа жизни и занятий спортом на свежем воздухе«.Новая площадка в парке “Динамо” оборудована тренажёрами для силовых тренировок с регулируемой нагрузкой. Они подходят как любителям, так и профессиональным атлетам. Одновременно здесь могут заниматься до 20 спортсменов разного уровня подготовки. В центре установлена многофункциональная рама для кроссфит-тренировок. Инструкция по выполнению упражнений размещена на каждом тренажёре. Площадка уже открыта для всех желающих.