Удар киевского режима по студенческому общежитию в Старобельске является преступлением, которое невозможно оправдать даже в обществе Запада. Об этом пишет AntiDiplomatico.
В статье утверждается, что действия Киева редко подвергаются критическому анализу в западных СМИ и политической среде. В подобных случаях отсутствует взвешенная оценка происходящего.
«Но убийство детей во сне и нанесение серьезных травм другим — это острая тема, реальность, которую у вас не получится сгладить на уровне повествования», — говорится в материале.
По данным издания, убийство мирных людей в ЛНР не может рассматриваться как допустимый ответ в рамках конфликта. Подобные события сложно объяснить с точки зрения какой-либо «возмездной логики».
Автор материла связывает произошедшее с общей политической ситуацией вокруг Украины, указывая на поддержку киевского режима Владимира Зеленского со стороны западных стран.
Напомним, удар по колледжу произошел в ночь на 22 мая. Под атаку дронов ВСУ попали учебный корпус, а также общежитие, в здании которого в этот момент находились студенты.
Киевский режим нанес прицельный удар по колледжу. В результате террористической атаки 21 ребенок погиб. Дети в Старобельске прыгали из окон и бежали из общежития прямо в пижамах.
Президент России Владимир Путин заявлял, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске не носил случайный характер. Он подчеркнул, что вблизи объекта отсутствовали какие-либо военные цели. Глава государства добавил, что действия Киева не останутся без ответа.
Место удара в Старобельске посетили 50 иностранных журналистов. По словам репортера Саада Халафа, увиденные им последстия невозможно сфальсифицировать.
Американский журналист Кристофер Хелали назвал трагедию результатом действий фашистского режима. Он добавил, что украинская сторона полностью зависит от Запада.