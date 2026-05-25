Таганрог возглавил рейтинг дороговизны мяса среди городов Ростовской области

Приморский город Таганрог стал лидером антирейтинга по стоимости мясной продукции в Ростовской области, где разброс цен на отдельные виды мяса между муниципалитетами достигает сотни рублей, свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
Специалисты Ростовстата провели мониторинг потребительских цен на три ключевые категории мяса — говядину, свинину и курицу — в семи городах донского региона. Выяснилось, что стоимость аналогичных продуктов в разных населенных пунктах варьируется в широком диапазоне. Наибольший разрыв зафиксирован по говядине.
Среднеобластной показатель на этот вид мяса составил 704,6 ₽ за килограмм. Минимальная цена отмечена в Сальске — 651,98 ₽, что почти на 100 ₽ дешевле, чем в Таганроге, где говядина оказалась самой дорогой, достигнув отметки в 750 ₽ В Волгодонске ценник держится на уровне 665,99 ₽, в Шахтах — 693,54 ₽, в Миллерово — 697,53 ₽ В донской столице килограмм говядины обходится покупателям в 704,84 ₽, что незначительно превышает усредненный по области показатель.
Иная ситуация складывается на рынке свинины. Средняя цена по региону зафиксирована на отметке 423,02 ₽ Самым доступным этот продукт оказался в Ростове-на-Дону, где килограмм стоит 400,18 ₽ Абсолютный максимум зафиксирован в Шахтах — 451,01 ₽ Таганрог в данном сегменте занимает вторую строчку с показателем 445,22 ₽ В Миллерово цена составляет 432,75 ₽, в Сальске — 436,10 ₽, а в Волгодонске — 425,77 ₽
Сегмент куриного мяса демонстрирует наименьший разброс цен. Средний показатель по области равняется 217,52 ₽ Жители Миллерово и Шахт могут приобрести курятину дешевле всего — за 204,09 и 205,39 ₽ соответственно. В Сальске ценник приближается к 213 ₽, в Ростове — к 217,43 ₽ Самая высокая стоимость отмечена в Волгодонске и Таганроге, где килограмм птицы продается за 226 ₽