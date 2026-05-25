Таганрог возглавил рейтинг дороговизны мяса среди городов Ростовской области

Среднеобластной показатель на этот вид мяса составил 704,6 ₽ за килограмм. Минимальная цена отмечена в Сальске — 651,98 ₽, что почти на 100 ₽ дешевле, чем в Таганроге, где говядина оказалась самой дорогой, достигнув отметки в 750 ₽ В Волгодонске ценник держится на уровне 665,99 ₽, в Шахтах — 693,54 ₽, в Миллерово — 697,53 ₽ В донской столице килограмм говядины обходится покупателям в 704,84 ₽, что незначительно превышает усредненный по области показатель.