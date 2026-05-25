Тепло и без осадков: погода в Калининградской области в понедельник, 25 мая

В Калининградской области в понедельник, 25 мая, ожидается малооблачная погода. Без осадков. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Днём в Калининграде и области — до +18…+20 °C, в континентальной части — до +21…+22 °C, у побережья — +14…+17 °C, на Куршской и Балтийской косе — до +13…+15 °C. Вечером после заката похолодает до +12…+14 °C в Калининграде и области и до +10…+13 °C на побережье.
Ветер утром и вечером преимущественно западный, днём — северо-западный. Утром 2−7 м/с, днём и вечером 4−10 м/с, в порывах до 11−13 м/с.
