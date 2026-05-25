Тигр в Индии растерзал четырех женщин, собиравших листья в лесу

В индийском штате Махараштра в лесу тигр напал на женщин, которые собирали листья. В результате четыре из них погибли на месте, а остальным девяти удалось спастись. Они подняли крик, начали звать на помощь и выбежали из леса. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщила местная газета The Indian Express.
Трагедия произошла в пятницу, 22 мая, в округе Чандрапур. Узнав о нападении хищника, жители близлежащей деревни бросились к лесу. Позднее на место происшествия прибыли сотрудники лесного ведомства и наряды полиции. В районе усилили патрулирование, а местным жителям настоятельно порекомендовали не заходить в одиночку вглубь лесного массива.
Такой случай, когда в результате нападения тигра одновременно погибли четыре человека, крайне редок для штата Махараштра.
26 марта в том же округе Чандрапур в один день произошли два смертельных нападения тигров на людей. Первой жертвой стал 81-летний Балирам Пендам — тигр напал на н го в лесу Синдевахи, где мужчина собирал цветы дерева мадука, и смертельно ранил в шею. Тогда же другой тигр расправился с 45-летней Прамилой Ватгуре, когда она с несколькими женщинами зашла в лес Талодхи-Балапур.