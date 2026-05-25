Резкое похолодание и дожди придут в Нижний Новгород на этой неделе

Самым холодным днем рабочей недели станет среда.

Источник: Нижегородская правда

Последняя майская рабочая неделя по прогнозу принесет в Нижний Новгород несвойственное похолодание и проливные дожди. Об этом сообщает сервис Яндекс Погода.

В понедельник, 25 мая, с самого утра ожидается дождь, который затянется на весь день и продолжится ночью. Температура воздуха днем составит +18 градусов, а к вечеру опустится до +14.

Во вторник и среду, 26 и 27 мая, в город придется похолодание и пасмурная погода. Во вторник воздух прогреется до +14 градусов, а в среду, несмотря на солнечную погоду вечером, за окном будет всего +12.

Утром четверга, 28 мая, небо затянется тучами. Днем продолжатся затяжные дожди, а температура воздуха составит +15 градусов.

В пятницу, 29 мая, также ожидаются осадки на протяжении всего дня. Синоптики прогнозируют температуру воздуха до +13 градусов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что почти 70% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде во время ливня.