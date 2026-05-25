В Лесосибирске осудят директора УК, вымогавшего у подрядчиков 4 млн рублей

По версии следствия, с марта 2020 по сентябрь 2024 года директор, используя служебное положение, требовал от представителей подрядных организаций вознаграждение за продолжение работы по обслуживанию многоквартирных домов (в том числе аварийных, подлежащих сносу). Опасаясь расторжения договоров, двое предпринимателей передали ему в общей сложности более 4 миллионов рублей.