В Лесосибирске осудят директора УК, вымогавшего у подрядчиков 4 млн рублей

В Лесосибирске завершили расследование уголовного дела против генерального директора одной из управляющих компаний. Его обвиняют в незаконном получении денег в особо крупном размере. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, с марта 2020 по сентябрь 2024 года директор, используя служебное положение, требовал от представителей подрядных организаций вознаграждение за продолжение работы по обслуживанию многоквартирных домов (в том числе аварийных, подлежащих сносу). Опасаясь расторжения договоров, двое предпринимателей передали ему в общей сложности более 4 миллионов рублей.
Дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ возбуждено на основании материалов УФСБ. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
