Межведомственная группировка защитила посёлок Сулук в Хабаровском крае от огня

Общая численность группировки составила около 50 человек, задействовано 10 единиц техники.

В Верхнебуреинском районе ландшафтный пожар приблизился к посёлку Сулук, создав угрозу населённому пункту, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Для борьбы с огнём привлекли дополнительные силы: из Хабаровска вылетел вертолёт Ми 8 МЧС России с бойцами пожарно спасательных подразделений, а со станции Новый Ургал прибыл пожарный поезд Дальневосточного отделения РЖД. Также к тушению подключился отряд авиалесоохраны.

Общая численность группировки составила около 50 человек, задействовано 10 единиц техники. Экипаж вертолёта осуществил 5 заборов воды из реки Амгунь, сбросив на кромку пожара 15 тонн. С помощью бульдозеров были созданы дополнительные минерализованные полосы. Пожарные ликвидировали отдельные очаги возгораний вблизи критически важных объектов — линий электропередачи и железнодорожных путей. Работы осложнялись сильным порывистым ветром, который менял направление.

В результате слаженных действий всех служб удалось предотвратить переход огня на жилые дома.

МЧС России напоминает, что в большинстве районов края действует запрет на разведение открытого огня, проведение огневых работ, сжигание мусора и сухой растительности, использование мангалов и печей для приготовления пищи, а также на посещение лесов.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: до 20 тыс. рублей для граждан, до 60 тыс. рублей — для должностных лиц, до 800 тыс. рублей — для юридических лиц. В случае уничтожения или повреждения чужого имущества по неосторожности, а также уничтожения или повреждения лесных насаждений установлена уголовная ответственность.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

