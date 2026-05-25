Доктор Александр Мясников перенес операцию на глаз

Телеведущий и врач Александр Мясников перенес операцию на глаз. Об этом в понедельник, 25 мая, он сообщил в своих социальных сетях.
По словам доктора, ему заменили хрусталик. Хирургическое вмешательство прошло успешно, сейчас Мясников восстанавливается и носит специальную повязку на глазу.
Мясников также рассказал, что в шутку сравнивает свою ситуацию с полководцем Михаилом Кутузовым. При этом он отметил, что с медицинской точки зрения история ранений Кутузова и его последующее восстановление были настоящим чудом.
Доктор поблагодарил за проведенную операцию своего коллегу и друга Гергану Стоянову. По его словам, со временем пациенты становятся друзьями, а друзья становятся пациентами.
