Доктор Александр Мясников перенес операцию на глаз

Телеведущий и врач Александр Мясников перенес операцию на глаз. Об этом в понедельник, 25 мая, он сообщил в своих социальных сетях.

По словам доктора, ему заменили хрусталик. Хирургическое вмешательство прошло успешно, сейчас Мясников восстанавливается и носит специальную повязку на глазу.

Мясников также рассказал, что в шутку сравнивает свою ситуацию с полководцем Михаилом Кутузовым. При этом он отметил, что с медицинской точки зрения история ранений Кутузова и его последующее восстановление были настоящим чудом.

Доктор поблагодарил за проведенную операцию своего коллегу и друга Гергану Стоянову. По его словам, со временем пациенты становятся друзьями, а друзья становятся пациентами.

Ранее западные СМИ сообщили, что британскую певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому после операции в португальской больнице Фару. Журналисты уточнили, что 74-летнюю исполнительницу подключили к аппарату вентиляции легких в отделении интенсивной терапии после срочной операции на кишечнике.

4 февраля голливудский актер Ченнинг Татум опубликовал черно-белую фотографию из больничной палаты и сообщил, что перенес хирургическое вмешательство из-за серьезной травмы плеча.