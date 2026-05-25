Запись о крещении дедушки Владимира Путина найдена в метрической книге Дудино

Напомним, в 2018 году Владимир Путин встречал Рождество в церкви Святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге. В этом храме в 1911 году крестили его отца Владимира Спиридоновича Путина. В найденной метрической записи были указаны родители младенца — Спиридон Путин и его жена Ольга Иванова. Тогда президент подарил храму двухрядную икону середины XIX века.