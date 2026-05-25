Запись о крещении дедушки Владимира Путина найдена в метрической книге Дудино

Запись о крещении дедушки президента РФ Владимира Путина по отцовской линии нашли в метрической книге села Дудино под Тверью. Об этом ТАСС рассказал автор исследования, кандидат исторических наук Михаил Гершзон.
По его словам, запись относится к 1879 году. В ней указано крещение Спиридона Ивановича Путина. Таинство прошло в храме Вознесения Господня, хотя семья относилась к приходу села Тургиново.
«В метрической книге села Дудино за 1879 год была выявлена запись о крещении деда Владимира Владимировича Путина по отцовской линии — Спиридона Ивановича», — сказал Гершзон.
Исследователь уточнил, что родители Спиридона Путина жили в деревне Поминово. Она входила в приход церкви села Тургиново, однако крестили дедушку президента в соседнем храме в Дудино. Оригинал метрической книги хранится в Государственном архиве Тверской области.
Напомним, в 2018 году Владимир Путин встречал Рождество в церкви Святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге. В этом храме в 1911 году крестили его отца Владимира Спиридоновича Путина. В найденной метрической записи были указаны родители младенца — Спиридон Путин и его жена Ольга Иванова. Тогда президент подарил храму двухрядную икону середины XIX века.