Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парад близнецов впервые пройдет в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — 6 июня на Конном острове в Иркутске впервые пройдет парад близнецов.

Источник: НИА Байкал

Мероприятие организовано в рамках празднования 365-летия столицы Прибайкалья.

Торжественное шествие начнется у главной сцены «Острова детства».

Среди участников проведут конкурсы в номинациях: самые взрослые близнецы, самые юные близнецы, самые креативные близнецы, самые многочисленные близнецы.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, организаторы приготовили много подарков: билеты на аттракционы, мерч праздника.

«Приглашаем иркутян всех возрастов: от малышей в колясках до представителей старшего поколения. Станьте частью этого уникального события», — отмечают организаторы.

Сбор в 15:00 рядом с кафе «Исланд».

6+