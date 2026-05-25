Парад близнецов впервые пройдет в Иркутске

Мероприятие организовано в рамках празднования 365-летия столицы Прибайкалья.
Торжественное шествие начнется у главной сцены «Острова детства».
Среди участников проведут конкурсы в номинациях: самые взрослые близнецы, самые юные близнецы, самые креативные близнецы, самые многочисленные близнецы.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, организаторы приготовили много подарков: билеты на аттракционы, мерч праздника.
«Приглашаем иркутян всех возрастов: от малышей в колясках до представителей старшего поколения. Станьте частью этого уникального события», — отмечают организаторы.
Сбор в 15:00 рядом с кафе «Исланд».
