В Ростовской области назвали города с самыми низкими и высокими ценами на мясо

Жителям Ростовской области рассказали, где продается самое дорогое и самое дешевое мясо. Соответствующее исследование приводят аналитики Ростовстата.
По состоянию на 18 мая средняя цена говядины в донском регионе составила 704 рубля за килограмм. Дороже всего она обойдется жителям Таганрога — по 747, 07 рублей, дешевле всего — жителям Сальска — по 651, 98.
Средняя стоимость килограмма свинины в Ростовской области составила 423, 02. Самая высокая цена зафиксирована в Шахтах — 451, 01, самая низкая — в Ростове — 400, 18.
Курица продается в регионе по 217, 52 рубля за кило. Больше всего за нее придется заплатить в Таганроге — 226, 32 рубля, меньше всего — в Миллерово — 204, 09 рублей.
