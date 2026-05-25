Омич не смог выйти по УДО за ДТП с тяжким вредом

Омский областной суд сообщил в понедельник, 25 мая 2026 года, что оставил без удовлетворения апелляционную жалобу осужденного на постановление об отказе в условно-досрочном освобождении (УДО).
Как заявляется, мужчина отбывает наказание по п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом без права управления ТС, повлёкшее тяжкий вред здоровью). В ноябре 2024 года суд приговорил его к принудительным работам сроком на 3 года с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Также, как сообщается, омича лишили права управления транспортом на 2 года 6 месяцев и взыскали с него 800 тысяч руб. в счет компенсации морального вреда потерпевшему.
«Такое наказание было назначено за то, что осужденный, не имея права управления ТС, управлял автомобилем со скоростью более 70 км/ч (при разрешённых 60 км/ч); проехал на жёлтый и красный сигналы светофора; проигнорировал знак “Стоп линия”; выехал на перекрёсток и столкнулся с автомобилем, завершавшим поворот налево; причинил водителю тяжкий вред здоровью (множественные переломы таза и рёбер, длительное лечение и реабилитация)», — пояснили в пресс-службе суда.
Осужденный, как сообщается, подал прошение об условно-досрочном освобождении. Суд первой инстанции отказал ему в этом.
Суд апелляционной инстанции, по данным объединенной пресс-службы судов, подтвердил решение первой инстанции.
Отмечается, что по месту отбывания наказания к неоплачиваемым работам осужденный относится посредственно, администрация считает УДО нецелесообразным; при этом, по мнению суда, частичное погашение обязательств не подтверждает полного исправления.
Заявляется, что суд не установил совокупности обстоятельств, подтверждающих исправление.
Постановление вступило в законную силу.