Омичам назвали безопасную порцию окрошки

Диетолог советует ограничиться 350−400 граммами за один приём пищи.

Источник: Om1 Омск

Взрослому человеку лучше съесть не более 350−400 граммов окрошки за один раз. Об этом ТАСС рассказала врач-эндокринолог и диетолог, заместитель директора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.

По словам специалиста, оптимальный объём порции зависит от возраста, пола, физической активности, состояния здоровья и остального рациона человека. Однако средняя безопасная порция соответствует объёмам, принятым в общепите.

Диетолог отметила, что окрошка может быть частью здорового питания. При этом для её приготовления она рекомендует использовать натуральный квас естественного брожения.

По словам Подчиненовой, такой квас содержит молочную кислоту и короткоцепочечные жирные кислоты, полезные для работы желудочно-кишечного тракта. Однако из-за высокой кислотности напиток может раздражать слизистую желудка.

Также эксперт положительно оценила окрошку на кефире. Она пояснила, что кефир является ферментированным продуктом, содержит пробиотики и благоприятно влияет на микрофлору кишечника.