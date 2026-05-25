Омичам назвали безопасную порцию окрошки

Взрослому человеку лучше съесть не более 350−400 граммов окрошки за один раз. Об этом ТАСС рассказала врач-эндокринолог и диетолог, заместитель директора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.
По словам специалиста, оптимальный объём порции зависит от возраста, пола, физической активности, состояния здоровья и остального рациона человека. Однако средняя безопасная порция соответствует объёмам, принятым в общепите.
Диетолог отметила, что окрошка может быть частью здорового питания. При этом для её приготовления она рекомендует использовать натуральный квас естественного брожения.
По словам Подчиненовой, такой квас содержит молочную кислоту и короткоцепочечные жирные кислоты, полезные для работы желудочно-кишечного тракта. Однако из-за высокой кислотности напиток может раздражать слизистую желудка.
Также эксперт положительно оценила окрошку на кефире. Она пояснила, что кефир является ферментированным продуктом, содержит пробиотики и благоприятно влияет на микрофлору кишечника.