Мошенники обманули более 2 200 жителей Красноярского края с начала года

За пять месяцев аферисты ввели в заблуждение 2 223 человека, обманутые потеряли более 937 миллионов рублей. Как сообщили в прокуратуре Красноярского края, только за прошедшую неделю у 105 жителей региона мошенники похитили более 47 миллионов рублей. Чаще всего красноярцы оказываются под влиянием лжесотрудников спецслужб и организаций (38 случаев), поддаются на уловки незнакомцев в Интернете (35 случаев) и становятся жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины (20 случаев). По каждому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела, — добавили в ведомстве. Напомним, что в Красноярском крае открыли горячую линию для пострадавших от пожаров и паводков.