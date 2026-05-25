Новую схему движения готовят в Алматы: водителей ждут изменения

В Алматы планируют расширить сеть Bus lane, увеличить протяженность велодорожек и изменить схемы движения на ряде улиц, передает NUR.KZ со ссылкой на Almaty Joly.

Источник: Nur.kz

В Алматы готовят изменения в организации дорожного движения. Власти намерены сделать ставку на общественный транспорт, пешеходов и велосипедистов. Часть новых решений внедрят в тестовом режиме уже в ближайшее время. Город планирует использовать так называемые быстрые пилотные проекты.

Сначала изменения будут проверять с помощью временной разметки и новых схем движения. Если результаты окажутся успешными, решения распространят и на другие участки. Одним из направлений станет введение одностороннего движения на отдельных улицах. Такой формат рассматривают в районе рынка «Тастак», а также на участках улиц:

  • Ауэзова — Байзакова.

  • Жукова — Уалиханова.

  • Радостовца.

Кроме того, специалисты изучают возможность запуска одностороннего движения на улицах:

  • Тимирязева.

  • Жандосова.

  • Манаса.

  • Мынбаева.

  • Береговая.

  • Армянская.

  • Айманова.

  • Пушкина.

Главная цель изменений — снизить нагрузку на транспортные узлы и сделать движение по городу более понятным.

В этом году в Алматы также планируют расширить велосеть. Ее протяженность хотят увеличить с 87 до 125,5 км — почти на 40 км. Новые маршруты должны сделать передвижение велосипедистов более безопасным и удобным.

Параллельно в городе рассматривают запуск новых выделенных полос для общественного транспорта. Новые bus lane могут появиться на:

  • проспекте аль-Фараби.

  • улицах Тлендиева, Шевченко, Курмангазы, Сатпаева, Утеген батыра, Рыскулова.

  • Северном кольце и ВОАД.

Сообщается, что при организации движения ориентируются на современные подходы, где приоритет отдается общественному транспорту, пешеходам и велосипедистам. При этом одна выделенная автобусная полоса способна перевозить больше пассажиров, чем обычная автомобильная полоса.