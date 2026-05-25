Новую схему движения готовят в Алматы: водителей ждут изменения

В Алматы готовят изменения в организации дорожного движения. Власти намерены сделать ставку на общественный транспорт, пешеходов и велосипедистов. Часть новых решений внедрят в тестовом режиме уже в ближайшее время. Город планирует использовать так называемые быстрые пилотные проекты.
Сначала изменения будут проверять с помощью временной разметки и новых схем движения. Если результаты окажутся успешными, решения распространят и на другие участки. Одним из направлений станет введение одностороннего движения на отдельных улицах. Такой формат рассматривают в районе рынка «Тастак», а также на участках улиц:
Ауэзова — Байзакова.
Жукова — Уалиханова.
Радостовца.
Кроме того, специалисты изучают возможность запуска одностороннего движения на улицах:
Тимирязева.
Жандосова.
Манаса.
Мынбаева.
Береговая.
Армянская.
Айманова.
Пушкина.
Главная цель изменений — снизить нагрузку на транспортные узлы и сделать движение по городу более понятным.
В этом году в Алматы также планируют расширить велосеть. Ее протяженность хотят увеличить с 87 до 125,5 км — почти на 40 км. Новые маршруты должны сделать передвижение велосипедистов более безопасным и удобным.
Параллельно в городе рассматривают запуск новых выделенных полос для общественного транспорта. Новые bus lane могут появиться на:
проспекте аль-Фараби.
улицах Тлендиева, Шевченко, Курмангазы, Сатпаева, Утеген батыра, Рыскулова.
Северном кольце и ВОАД.
Сообщается, что при организации движения ориентируются на современные подходы, где приоритет отдается общественному транспорту, пешеходам и велосипедистам. При этом одна выделенная автобусная полоса способна перевозить больше пассажиров, чем обычная автомобильная полоса.