В Саяно-Шушенском заповеднике посчитают снежных барсов при поддержке гранта РГО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Объединенная дирекция Саяно-Шушенского заповедника и национального парка «Шушенский бор» стала победителем грантового конкурса Русского географического общества (РГО). Поддержку получил проект «Сохранение и изучение снежного барса на северной границе мирового ареала».
Реализация программы запланирована с мая по октябрь. В рамках проекта будут проведены природоохранные и научно-исследовательские экспедиции, направленные на уточнение численности и пространственной структуры популяции снежного барса. Также предусмотрено обустройство полевого стационара на южной границе Саяно-Шушенского заповедника и проведение XIV фестиваля дикой природы «Мой снежный барс».
Как отметил руководитель проекта, директор Объединенной дирекции Геннадий Киселев, поддержка РГО позволяет продолжить многолетнюю работу по мониторингу редкого хищника и усилить меры по сохранению его местообитаний. Заповедник ведет системные наблюдения за ирбисом уже более 20 лет. Здесь был реализован первый в мире успешный эксперимент по транслокации снежного барса, сообщили в пресс-службе дирекции.
Добавим, за последние семь лет численность популяции выросла с одной до 19 особей снежного барса.