В Саяно-Шушенском заповеднике посчитают снежных барсов при поддержке гранта РГО

Как отметил руководитель проекта, директор Объединенной дирекции Геннадий Киселев, поддержка РГО позволяет продолжить многолетнюю работу по мониторингу редкого хищника и усилить меры по сохранению его местообитаний. Заповедник ведет системные наблюдения за ирбисом уже более 20 лет. Здесь был реализован первый в мире успешный эксперимент по транслокации снежного барса, сообщили в пресс-службе дирекции.