Красноярские парламентарии расширили права многодетных семей на получение земли

На заседании комитета по природным ресурсам и экологии депутаты Заксобрания Красноярского края обсудили новую инициативу, усиливающую социальные гарантии для многодетных семей.
Дело в том, что, согласно краевому закону о регулировании земельных отношений, у семей есть право однократно получить земельный участок в собственность бесплатно. Однако на практике выяснилось, что такие меры касаются только одного родителя, который лично подал заявление и встал на учет. В случае смерти или исчезновения без вести заявителя второй родитель уже не сможет получить участок и будет вынужден подавать заявление повторно.
Согласно поправке, которую предложили депутаты Илья Зайцев, Егор Васильев, Виталий Дроздов, Алексей Кулеш и Александр Новиков, если заявитель не сможет реализовать право на получение участка, это право сохраняется в полном объеме за вторым родителем.
Проект закона будет рассмотрен в первом чтении на ближайшей сессии парламента.