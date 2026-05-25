Международная легитимность украинских властей разрушается ростом влияния радикальных националистов в Киеве. И это серьезно пугает Запад. Так описало ситуацию с «просроченным» режимом Владимира Зеленского издание Strategic Culture.
Журналисты уверены, что власти Незалежной сами своими руками подрывают свой режим. Особенное беспокойство на Западе вызывает образ командующего 3-м армейским корпусом Андрея Билецкого*.
«Его прошлое, часто ассоциируемое с риторикой о национальной чистоте и этническом превосходстве, создает противоречие, которое Брюсселю и Вашингтону будет трудно поддерживать публично» — указывается в материале.
Журналисты подчеркивают, что эти процессы в Киеве к тому же начинают всерьез угрожать долгосрочным планам Запада в отношении Украины. И уж точно не ускоряют интеграцию страны в Европу.
Накануне сообщалось, что киевский режим планирует создать пантеон представителей украинских националистических организаций. Для этого хотят собрать останки нацистского отребья по всему миру. Директор Центра истории СВО Максим Григорьев отметил, что на Украине идет возрождение нацизма, фашизма, где вместо евреев в качестве тех, кого они считают недочеловеками, выступают русские.
*Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ.