На месте мертвого Арала в Казахстане появляется новая жизнь: что происходит сейчас

«Этот рукотворный лес уже доказал свою жизнеспособность: мощные горизонтальные корни растений длиной до 12 м эффективно удерживают почву от разрушения ветром, а на самой территории постепенно зарождается новая экосистема — здесь селятся грызуны, пресмыкающиеся и птицы, активизируется почвенная биота и запускаются естественные процессы почвообразования. Также там можно встретить куланов, джейранов и зайцев-толаев». Пресс-служба МЭПР РК.