Водитель из Хабаровского края получил срок за пьяную езду

Суд вынес приговор жителю Хабаровского края, повторно севшему за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным следствия, в январе 2026 года мужчина взял у знакомого автомобиль «Тойота Королла» и управлял им на федеральной трассе Амур «Чита — Хабаровск», создавая угрозу безопасности дорожного движения. В районе посёлка Биракан Облученского района он был остановлен сотрудниками ГИБДД. Результаты освидетельствования зафиксировали содержание этилового спирта 0,700 мг/л в выдыхаемом воздухе.
Установлено, что ранее мужчина уже имел судимость за вождение в нетрезвом виде. С учётом этого и позиции государственного обвинителя суд приговорил его к 1 году исправительных работ. Из заработной платы осуждённого будет удерживаться 10% в доход государства. Дополнительно ему запрещено управлять транспортными средствами в течение 4 лет.
