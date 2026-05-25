Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель из Хабаровского края получил срок за пьяную езду

Суд вынес приговор жителю Хабаровского края, повторно севшему за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Комсомольская правда

Суд вынес приговор жителю Хабаровского края, повторно севшему за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным следствия, в январе 2026 года мужчина взял у знакомого автомобиль «Тойота Королла» и управлял им на федеральной трассе Амур «Чита — Хабаровск», создавая угрозу безопасности дорожного движения. В районе посёлка Биракан Облученского района он был остановлен сотрудниками ГИБДД. Результаты освидетельствования зафиксировали содержание этилового спирта 0,700 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Установлено, что ранее мужчина уже имел судимость за вождение в нетрезвом виде. С учётом этого и позиции государственного обвинителя суд приговорил его к 1 году исправительных работ. Из заработной платы осуждённого будет удерживаться 10% в доход государства. Дополнительно ему запрещено управлять транспортными средствами в течение 4 лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru