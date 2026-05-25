Школьникам Братска в рамках «Цифрового ликбеза» рассказали о подозрительных звонках

По информации пресс-службы облправительства, проект «Цифровой ликбез» реализуется при поддержке Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«Телефонное мошенничество становится всё более изощренным и даже опасным, так как детей пытаются втянуть в противоправные действия. Поэтому особенно важно научить их распознавать угрозы и правильно действовать в таких ситуациях. Проект “Цифровой ликбез” в доступной игровой форме дает школьникам необходимые знания и алгоритмы безопасного поведения. Уверен, что после таких уроков наши ребята будут чувствовать себя увереннее и не попадутся на уловки злоумышленников», — отметил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
Школьники узнали, что такое вишинг (телефонное мошенничество), как работают популярные схемы обмана — звонки от имени знакомых, «служб безопасности» с просьбой назвать код подтверждения. Ребята разобрали алгоритм действий при подозрительном звонке: остановиться, проверить, ничего не передавать и не подтверждать, прекратить общение и сообщить взрослому.
Также ученикам напомнили о возможности подключить защиту от нежелательных звонков на мобильном тарифе и о важности секретного слова для проверки звонящих.
Все материалы проекта остаются доступными для педагогов, родителей и учеников на официальном сайте цифровойликбез.рф. Их можно использовать на уроках ОБЖ, информатики, классных часах и «Разговорах о важном».