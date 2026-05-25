Школьникам Братска в рамках «Цифрового ликбеза» рассказали о подозрительных звонках

«Телефонное мошенничество становится всё более изощренным и даже опасным, так как детей пытаются втянуть в противоправные действия. Поэтому особенно важно научить их распознавать угрозы и правильно действовать в таких ситуациях. Проект “Цифровой ликбез” в доступной игровой форме дает школьникам необходимые знания и алгоритмы безопасного поведения. Уверен, что после таких уроков наши ребята будут чувствовать себя увереннее и не попадутся на уловки злоумышленников», — отметил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.